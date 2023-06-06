Мужчина в белом комбинезоне с игрушечным пистолетом напал на микрофинансовую организацию

В Западно-Казахстанской области одну из микрофинансовых организаций, выдающих денежные займы населению, ограбил 39-летний житель Уральска, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции области, 1 июня в дежурную часть позвонила кассир одной из МФО города и сообщила, что в 15:36 часов неизвестный мужчина, одетый в комбинезон, зашел в офис и, угрожая предметом похожим на пистолет, требовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги.

Испугавшись, кассир отдала ему все деньги, что были в кассе, после чего нападавший скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ДП ЗКО по “горячим следам” задержали мужчину 1984 года рождения.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 192 УК РК “Разбой”. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Задержанный помещен в ИВС УП города Уральска.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Пистолет, которым он угрожал кассиру, оказался игрушечным.

По словам задержанного, он решился на данное преступление из-за накопившихся долгов.



