Разработаны правила использования портала социальных услуг

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила использования портала социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Портал социальных услуг представляет собой единую точку доступа к товарам и услугам, предоставляемых поставщиками для лиц с инвалидностью, на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Социальным кодексом РК.

Для работы на портале его участники совершают совокупность следующих действий:

устанавливают необходимое аппаратно-программное обеспечение для возможности использования сертификатов электронной цифровой подписи;

получают сертификаты электронной цифровой подписи в Национальном удостоверяющем центре РК;

проходят процедуры регистрации на портале по адресу aleumet.egov.kz.

На портале действуют сертификаты электронной цифровой подписи, изданные для физических и юридических лиц.

Участники портала авторизуются на портале по ИИН и телефонногму номеру сотовой связи, зарегистрированному в базе мобильных граждан, посредством ЭЦП на стартовой странице, а также посредством системы авторизации веб-портала "электронного правительства".

Из информационных систем через шлюз "электронного правительства" на портал в модуль "Личный кабинет получателя" поступают удостоверенные ЭЦП государственного органа следующие данные участников портала:

фамилия, имя и отчество (при его наличии);

дата рождения;

пол;

адрес постоянной или временной регистрации (при наличии);

абонентский номер, зарегистрированный БМГ для отправки уведомлений с портала;

данные документа, удостоверяющего личность (номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия).

В модуле "Личный кабинет получателя" отображаются:

лицам с инвалидностью – рекомендованные мероприятия индивидуальной программы и статусы по их реализации;

лицам, не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом – рекомендованные специальные социальные услуги и статусы по их реализации.

При выборе товара или поставщика услуг лицо с инвалидностью оформляет заказ и подписывает на портале заявление на возмещение поставщику гарантированной суммы.

Данные индивидуальной программы (сведения о лице с инвалидностью, наименование средства и/или услуги реабилитации, дата разработки индивидуальной программы и срок реализации мероприятия) поступают на портал из AИС "Е-Собес".

При наличии сведений об абонентском номере участника портала в БМГ, участнику портала на его абонентский номер направляется СМС-уведомление о необходимости авторизации и выбора поставщика на портале.

Указывается, что выбор поставщика на портале лица с инвалидностью могут осуществлять в течение двух месяцев со дня извещения его о направлении мероприятий индивидуальной программы на портал.

По истечении двух месяцев со дня передачи данных индивидуальной программы на портал на абонентский номер участника портала направляется СМС-уведомление о блокировке возможности выбора поставщика.

Для возобновления выбора поставщика участник портала в "Личном кабинете получателя" на портале нажимает на кнопку "активации выбора поставщика". Сведения об активации выбора поставщика автоматически передаются из портала в AИС "Е-Собес", мероприятие индивидуальной программы активизируется и в порядке общей очередности с AИС "Е-Собес" направляется на портал для выбора поставщика.

На основании данных, поступивших с портала в AИС "Е-Собес" автоматически заполняются данные о выполнении мероприятий индивидуальной программы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 21 июня.

Портал социальных услуг создан для улучшения качества и уровня жизни лиц с инвалидностью. На сайте доступны возможности по приобретению технических средств реабилитации, заказу услуг индивидуального помощника, специалиста жестового языка и выбора услуги "санаторно-курортное лечение".