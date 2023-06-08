Стипендию Президента на 2023 год распределили между министерствами и вузами
Стипендия была учреждена в 1993 году и распределяется ежегодно между наиболее одаренными 8 магистрантами высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений и 1080 студентами высших учебных заведений. Размер стипендии Президента на 100% выше минимального размера стипендий магистрантов и студентов высших учебных заведений.
Стипендии Президента назначаются на основании решений ученых и педагогических советов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Распределяются стипендии между министерствами и ведомствами МНВО, а по высшим учебным заведениям и научно-исследовательским институтам министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся..
Вот как в этом году МНВО распределены стипендии между министерствами:
- Министерство науки и высшего образования – 1 005 стипендий студентам и 7 – магистрантам;
- Министерство культуры и спорта – 24 стипендии студентам и одна – магистрантам;
- Министерство здравоохранения – 6 стипендий студентам;
- Министерство сельского хозяйства – 46 стипендий студентам.
Соответствующий Приказ введен в действие 8 июня 2023 года.
Кроме того, другим своим приказом МНВО распределило стипендии между следующими вузами:
- Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева – 100 стипендий студентам, 2 – магистрантам;
- Казахский национальный университет имени аль-Фараби – 94 стипендии студентам, 2 – магистрантам;
- Казахский национальный педагогический университет имени Абая – 94 стипендии студентам;
- Казахский национальный педагогический университет имени Абая – 60 студентам;
- Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова – 55 студентам;
- Карагандинский университет им. Е.А. Букетова – 47 студентам;
- Международная образовательная корпорация – 35 студентам;
- Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова и Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова – по 34 стипендии в каждом студентам;
- Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова и Университет имени Сулеймана Демиреля – по 30 стипендий студентам;
- Павлодарский педагогический университет – 21 стипендия студентам, 1 – магистрантам;
- Университет имени Шакарима города Семей – 12 стипендий студентам, 1 магистрантам;
- Казахский национальный женский педагогический университет – 5 стипендий студентам, одна – магистрантам и т.д.
Таким образом, всего распределено 1005 стипендий студентам и 7 стипендий – магистрантам.
Приказ введен в действие 8 июня.