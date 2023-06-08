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Стипендию Президента на 2023 год распределили между министерствами и вузами

МНВО распределены стипендии Президента между министерствами на 2023 год Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования утвердило приказы от 2 июня 2023 года "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан на 2023 год" и О распределении стипендии Президента между организациями высшего и (или) послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Стипендия была учреждена в 1993 году и распределяется ежегодно между наиболее одаренными 8 магистрантами высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений и 1080 студентами высших учебных заведений. Размер стипендии Президента на 100% выше минимального размера стипендий магистрантов и студентов высших учебных заведений.

Стипендии Президента назначаются на основании решений ученых и педагогических советов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Распределяются стипендии между министерствами и ведомствами МНВО, а по высшим учебным заведениям и научно-исследовательским институтам министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся..

Вот как в этом году МНВО распределены стипендии между министерствами:

  • Министерство науки и высшего образования – 1 005 стипендий студентам и 7 – магистрантам;
  • Министерство культуры и спорта – 24 стипендии студентам и одна – магистрантам;
  • Министерство здравоохранения – 6 стипендий студентам;
  • Министерство сельского хозяйства – 46 стипендий студентам.

Соответствующий Приказ введен в действие 8 июня 2023 года.

Кроме того, другим своим приказом МНВО распределило стипендии между следующими вузами:

  • Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева – 100 стипендий студентам, 2 – магистрантам;
  • Казахский национальный университет имени аль-Фараби – 94 стипендии студентам, 2 – магистрантам;
  • Казахский национальный педагогический университет имени Абая – 94 стипендии студентам;
  • Казахский национальный педагогический университет имени Абая – 60 студентам;
  • Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова – 55 студентам;
  • Карагандинский университет им. Е.А. Букетова – 47 студентам;
  • Международная образовательная корпорация – 35 студентам;
  • Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова и Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова – по 34 стипендии в каждом студентам;
  • Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова и Университет имени Сулеймана Демиреля – по 30 стипендий студентам;
  • Павлодарский педагогический университет – 21 стипендия студентам, 1 – магистрантам;
  • Университет имени Шакарима города Семей – 12 стипендий студентам, 1 магистрантам;
  • Казахский национальный женский педагогический университет – 5 стипендий студентам, одна – магистрантам и т.д.

Таким образом, всего распределено 1005 стипендий студентам и 7 стипендий – магистрантам.

Приказ введен в действие 8 июня.

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