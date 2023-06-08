Токаев завершил выступление на МФА "мягким предостережением"

8 июня Касым-Жомарт Токаев, завершая свою речь на Международном форуме Астана, попросил закончить свое выступление мягким предостережением, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что конструктивные дискуссии в течение следующих двух дней форума смогут продвинуть всех к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству.

"Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс". Касым-Жомарт Токаев

В заключении он пожелал положительных результатов для каждого гостя форума.

"Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий". Касым-Жомарт Токаев

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Утром 8 июня в столице Казахстана начался Международный форум Астана. Для участия в форуме приехали почти 400 делегатов из 40 стран. В их числе главы государств, ученые, руководители компаний-гигантов и медийные личности. На повестке дня актуальные вопросы мировой политики: продовольственная безопасность, дефицит воды, энергетики и экология.