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Токаев завершил выступление на МФА "мягким предостережением"

Токаев завершил выступление на МФА "мягким предострежением" Фото: akorda.kz
8 июня Касым-Жомарт Токаев, завершая свою речь на Международном форуме Астана, попросил закончить свое выступление мягким предостережением, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что конструктивные дискуссии в течение следующих двух дней форума смогут продвинуть всех к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству.

"Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс".Касым-Жомарт Токаев

В заключении он пожелал положительных результатов для каждого гостя форума.

"Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий".Касым-Жомарт Токаев

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