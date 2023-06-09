В Казахстане вырастут цены на сжиженный газ на АЗС

Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило проект поправок в приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК", сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что 1 июля 2023 года Министерство энергетики планирует на 20% повысить оптовые цены на сжиженный газ (с 33 600 до 40 320 тенге). Это требует соразмерного увеличения розничных цен на 4,2 тенге за литр.

Чтобы не допустить кассовый разрыв на рынке СНГ, ведомство предлагает с 1 июля 2023 года увеличить цены на розничную реализацию СНГ по всей территории Казахстана на 4 тенге за литр.

Так, в Астане, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях, ВКО розничная цена на сжиженный газ на автогазозаправках вырастет с 70 до 74 тенге за литр.

за литр. В Алматы, Алматинской области, СКО – с 75 до 79 тенге за литр.

за литр. В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – с 50 до 54 тенге за литр.

за литр. В Шымкенте, ЗКО, Кызылординской, Туркестанской областях – с 60 до 64 тенге за литр.

за литр. В Жамбылской области – с 65 до 69 тенге за литр.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 23 июня 2023 года.

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