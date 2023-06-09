Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане вырастут цены на сжиженный газ на АЗС

С 1 июля в Казахстане вырастут цены на сжиженный газ на АЗС Фото: gov.kz
Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило проект поправок в приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК", сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что 1 июля 2023 года Министерство энергетики планирует на 20% повысить оптовые цены на сжиженный газ (с 33 600 до 40 320 тенге). Это требует соразмерного увеличения розничных цен на 4,2 тенге за литр.

Чтобы не допустить кассовый разрыв на рынке СНГ, ведомство предлагает с 1 июля 2023 года увеличить цены на розничную реализацию СНГ по всей территории Казахстана на 4 тенге за литр.

  • Так, в Астане, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях, ВКО розничная цена на сжиженный газ на автогазозаправках вырастет с 70 до 74 тенге за литр.
  • В Алматы, Алматинской области, СКО – с 75 до 79 тенге за литр.
  • В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – с 50 до 54 тенге за литр.
  • В Шымкенте, ЗКО, Кызылординской, Туркестанской областях – с 60 до 64 тенге за литр.
  • В Жамбылской области – с 65 до 69 тенге за литр.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 23 июня 2023 года.

Материал по теме

Предельные цены на газ вырастут в Казахстане с 1 июля

Материал по теме

Сжиженный нефтяной газ подорожает с 1 июля 2023 года

Читайте также

Сколько будет платить государство адвокатам за оказание бесплатной юрпомощи казахстанцам

По каким критериям субъекты бизнеса отнесут к креативной индустрии

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Ситуация в Украине 8 июня
Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления