В Павлодарской области ветром снесло кровлю культурно-досугового центра
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
8 июня около 19:45 в селе Жолкудык по улице Центральная сильный ветер со скоростью до 17 м/с частично сорвал кровлю одноэтажного здания культурно-досугового центра, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, общая площадь повреждения – 150 кв. м.
"Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Ущерб установят после предварительного осмотра и оценки специалистов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ураганом снесло крышу Экибастузской ГРЭС-2, а в Павлодаре без света остались Институт повышения квалификации педагогических работников и здание Департамента полиции.
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