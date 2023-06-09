В Павлодарской области ветром снесло кровлю культурно-досугового центра

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

8 июня около 19:45 в селе Жолкудык по улице Центральная сильный ветер со скоростью до 17 м/с частично сорвал кровлю одноэтажного здания культурно-досугового центра, сообщает Zakon.kz.

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