Сотрудники ДЧС Алматы отправились в рейды по городским водоемам

В первые дни лета спасатели совместно с полицейскими, военнослужащими и волонтерами уже провели свыше 60-ти рейдов на водоемах города. Для большей эффективности в профилактической работе применяются дроны с громкоговорителями и спецмашины оповещения, сообщает Zakon.kz.

По всей республике уже проведено более 45-ти тыс. рейдов, к административной ответственности привлечены 480 нарушителей по статье Статья 412 КоАП - нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах. За нарушения этой статьи закона предусматривается штраф - 7 МРП (24 150 тенге). В Алматы только в прошлом году за нарушение этих правил были привлечены к административной ответственности и оштрафованы 63 человека на общую сумму 790 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Спасатели говорят, что подобные рейды проводятся не для того, чтобы выявить как можно больше нарушителей, а главная их задача предупредить и объяснить жителям города, на сколько опасно купаться на не оборудованных местах.

Фото: Zakon.kz

Чтобы повысит эффективность подобных бесед и увеличить охват, применяются всевозможные технические новинки. Одна из них - дроны. Ранее они, использовались для мониторинга ситуации на водоемах города. Сейчас их активно привлекли и для профилактики правонарушений. Уникальность этого дрона заключается в том, что он может не только вести видеонаблюдение, но и использовать громкоговорящую связь, через которую спасатель информирует отдыхающих о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники ДЧС Алматы рассказали, что подобная профилактика уже дает положительный результат. В 2022 году на территории города не утонул ни один человек, более спокойно начался и этот купальный сезон. К слову, мелкие нарушения все же были, так в прошлом году на озере Сайран было спасено 17 человек, в том числе 6 детей.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники ДЧС отмечают, что в основном в зоне риска дети и нетрезвые отдыхающие, которые на свой страх и риск заходят глубоко в воду.

"Обращаемся к родителям с просьбой рассказывать детям о правилах безопасного поведения на воде и усиления контроля за ними в предстоящий купальный сезон. В целом, Департамент предупреждает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на водоемах, а также не купаться в запрещенных местах, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Помните что вода ошибок не прощает, отдых может превратиться в трагедию",- сказал офицер ДЧС Алматы Есбол Султанов.

Стоит отметить, что в последние годы сотрудники ДЧС более активно стали проводить рейды и информировать население внедряя все новые технологии. Спасателям удалось подключить к профилактическим занятиям учреждения образования и здравоохранения Алматы, а в торговых центрах на информационных экранах запустили информационные видеоролики.

Спасатели напомнили, что в Алматы есть четыре места для отдыха на воде: западная и восточная части водохранилища "Сайран" (в этом году на озере начать работы по реконструкции), зона отдыха "Гульдер" и пляжная зона роща "Баума" вдоль Большого Алматинского канала имени Д. Кунаева. Список опасных водоемов, где запрещено купаться значительно шире. В него входят безымянный водоем между микрорайонами "Байбесик" и "Ожет" — Алатауский район, река Большая Алматинка, Первомайские пруды в микрорайоне "Кемел", пруд Терренкур, озеро "Юбилейное" в Медеуском районе, Аэропортовское озеро, а также водоем в поселке Кайрат и реки Карасу и Аксай.

Ранее, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства рассказал, что за последние три года в водоемах страны утонули более тысячи человек. Несмотря на то, что количество утонувших в 2022 году уменьшилось на 43%, по словам министра, в целом, ситуация далека от идеала.