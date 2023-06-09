В Уральске бизнесмены отдали мошеннику за продукты около полумиллиарда тенге
Фото: pixabay
33-летний мужчина обещал доставку продуктов в магазины по сниженным ценам. Он работал в оптовой фирме, и бизнесмены хорошо его знали, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет Astana TV, войдя к ним в доверие, делец уверял, что привезет товары из России. Таким образом он выручил 410 млн тенге. Полицейские мужчину задержали. Уголовное дело расследуют по девяти эпизодам.
"В настоящее время департаментом ЗКО расследуется уголовное дело в отношении гражданина 1989 года рождения, совершившего 9 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба – 410 млн тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Старший следователь по особо важным делам СУ ДП ЗКО Дархан Курматов
Ранее сообщалось, что в Павлодаре пенсионерка отдала мошенникам 13 млн тенге.
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