В Уральске бизнесмены отдали мошеннику за продукты около полумиллиарда тенге

Фото: pixabay

33-летний мужчина обещал доставку продуктов в магазины по сниженным ценам. Он работал в оптовой фирме, и бизнесмены хорошо его знали, сообщает Zakon.kz.

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