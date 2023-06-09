Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске бизнесмены отдали мошеннику за продукты около полумиллиарда тенге

продукты Фото: pixabay
33-летний мужчина обещал доставку продуктов в магазины по сниженным ценам. Он работал в оптовой фирме, и бизнесмены хорошо его знали, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, войдя к ним в доверие, делец уверял, что привезет товары из России. Таким образом он выручил 410 млн тенге. Полицейские мужчину задержали. Уголовное дело расследуют по девяти эпизодам.

"В настоящее время департаментом ЗКО расследуется уголовное дело в отношении гражданина 1989 года рождения, совершившего 9 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба – 410 млн тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Старший следователь по особо важным делам СУ ДП ЗКО Дархан Курматов

Ранее сообщалось, что в Павлодаре пенсионерка отдала мошенникам 13 млн тенге.

Читайте также

В борьбе с лесным пожаром в Абайской области пожарных поддерживают волонтеры

В СМИ Казахстана пришла рассылка с угрозами террористического характера

Крупный пожар произошел на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный"

Елена Беляева
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления