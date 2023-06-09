В борьбе с лесным пожаром в Абайской области пожарных поддерживают волонтеры

Волонтеры активно участвуют в борьбе с лесным пожаром в Абайской области, оказывая помощь тем, кто борется на передовой. Их основная задача – организация и доставка горячего питания для пожарных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Абайской области, для поддержания работоспособности бригад по тушению пожаров волонтеры готовят и доставляют горячее питание из сельских округов района.

"Благодаря поддержке местных предпринимателей на сегодняшний день обеспечено около 1000 литров чистой питьевой воды, 200 кг баранины, 200 кг крупы, 5 коробок консервов, 1000 хлебобулочных изделий, 50 кг лука и другие необходимые продукты. Дополнительно местные исполнительные органы предоставили 4 тонны питьевой воды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что неравнодушные граждане также предоставляют питьевую воду, пластиковую посуду, продукты питания и средства личной гигиены для пожарных. Волонтеры поддерживают работу полевых кухонь, развернутых в селах Бородулиха и Успенка.

Фото: gov.kz

В обеспечении непрерывной доставки горячего питания участвует около 80 волонтеров, которые используют около 40 единиц личного транспорта. Жители города Семей также оказывают помощь в этом процессе.

Как уточняется, в зоне пожара работают исключительно подготовленные профессионалы, и на данный момент потребность в дополнительной рабочей силе не возникает.

Площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, пожар быстро распространился на большой площади из-за сильного порыва ветра.

