Акимат Абайской области ответил на информацию о гибели пропавших лесников

В соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация о том, что все 14 пропавших при пожаре работников лесничества найдены мертвыми, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает пресс-служба акимата региона, эта информация не соответствует действительности.

"Согласно официальным данным, подтвержденным МЧС РК, найдены только трое погибших работников лесхоза. Просим доверять только официальным источникам информации", – заявили в акимате.

Площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.



В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, пожар быстро распространился на большой площади из-за сильного порыва ветра.