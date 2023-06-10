В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 июня
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Синоптики сообщили, что 10 июня, в субботу, неблагоприятные метеоусловия воздуха ожидаются в Актобе и Атырау, передает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;
- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики сообщили, что грозы, шквал и сильная жара ожидаются на большей части Казахстана в субботу.
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