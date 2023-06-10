В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 июня

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Синоптики сообщили, что 10 июня, в субботу, неблагоприятные метеоусловия воздуха ожидаются в Актобе и Атырау, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики сообщили, что грозы, шквал и сильная жара ожидаются на большей части Казахстана в субботу. Читайте также Стало известно о смерти Бердибека Сапарбаева Санэпидемиологи обнаружили на рынках Алматы нитратные дыни и арбузы В Астане ищут виновника крупного пожара на паркинге

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