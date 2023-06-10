Санэпидемиологи обнаружили на рынках Алматы нитратные дыни и арбузы

Санэпидемиологи провели рейды по городским рынкам, взяли пробы и выяснили, что фрукты и ягоды с повышенной концентрацией нитратов есть везде. В основном вышло превышение нитратов в дынях и арбузах, которые уже вовсю продают базарники, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, не зря в народе бытует мнение, что дыни и арбузы лучше есть в августе. Это связано с периодом их созревания. А потому, к фруктам и ягодам, появляющимся на прилавках слишком рано, стоит отнестись с подозрением.

"Было отобрано 23 пробы. Из них в двух пробах, в дыне и в арбузах, вышло превышение нитратов. Мы готовим рекомендательное письмо администрации рынка для изъятия и утилизации данной продукции. Несоблюдение рекомендаций является основанием для начала более тщательной, серьезной проверки, по окончании которой могут быть приняты меры административного характера", – сообщила руководитель отдела Управления санитарно-эпидемиологического контроля Турксибского района Гульжан Бухарбаева.

По словам врачей, фрукты, ягоды и овощи, в которых переизбыток нитратов, могут вызывать множество болезней, в том числе, смертельных.

"Избыток нитратов в организме может привести к развитию раковых клеток, аутоиммунных и прочих заболеваний. В том числе тех, к которым есть предрасположенность. Наследственная или иная. Также, поскольку нитраты попадают в организм через пищевод, они могут навредить и другим внутренним органам". Врач-эндокринолог Центральной городской клинической больницы Салтанат Шайдарова

Словом, употреблять в пищу стоит только проверенные фрукты, ягоды и овощи. Либо дождаться сезона, когда они созреют естественным путем, говорят специалисты.

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