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Установлены личности работников лесничества, погибших при тушении пожара в Абайской области

Установлены личности работников лесничества Фото: Instagram/abai_department_police
Идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, полицейские области обнаружили на месте тушения пожара тела всех 14 человек, числившихся пропавшими без вести.

Личности 5 сотрудников лесничества установлены, передает пресс-служба ДП Абайской области.

В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сотрудники полиции выражают искренне соболезнование семьям и родным мужественных сотрудников лесничества, погибших, исполняя свой служебный долг.

В МЧС рассказали, что большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с лесными пожарами на востоке страны, унесшими жизни 14 человек.

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