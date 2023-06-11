Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе

Астролог Ксения Шахова рассказала, что чувствительнее всех будут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы, которым нужен покой и хороший отпуск для восстановления внутреннего равновесия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru, 18 июня в 7:37 состоится новолуние под знаком Близнецов, что окажет позитивное влияние на рожденных под знаком Весы и Водолей. Эти знаки зодиака наконец-то поверят в свою мечту и смогут приблизить осуществление желаемого. В первую очередь это касается любви, партнерских отношений и творческих проектов с детьми.

Овен

У дорогих Овнов на этой неделе активизируются способности решать задачи простым и быстрым способом. Двигайтесь дальше и не сбавляйте обороты. Благоприятный период для практической деятельности обучения, преподавания. Вы усидчивы, высокие коммуникационные навыки помогают быстро находить общий язык с другими людьми. Успех в продажах, в поездках и бизнесе.

Телец

Дорогие Тельцы, соизмеряйте амбиции с возможностями. У вас хорошо получаются практические задачи, четкое выполнение плана. Благоприятный период для стабилизации, получения опыта в новой нужной для вас сфере. Также удачны покупки, решение финансовых вопросов. Не исключено повышение зарплаты, получение премии или скидок.

Близнецы

Дорогие Близнецы, решать проблемы вы сможете на этой неделе своими силами, не тревожа близких людей. Харизма, энтузиазм, сила воли. Благоприятный период для формирования здоровых привычек, преподавания, выступлений. У вас успешно складываются отношения с теми, кто выше вас по статусу.

Рак

Ракам на этой неделе захочется на время отмахнуться от материальных проблем и заняться своим духовным развитием. Период действительно благоприятен для оздоровительных и духовных практик, посещения святых мест. Есть шанс найти свое место силы, пройти посвящение в какое-либо учение. Удача вам улыбается в творчестве, искусстве и музыкальной работе.

Лев

Львы щедры на советы другим людям. Будет здорово, если вы привлечете внимание к своим планам и проектам. Делайте рассылку, выходите на большую аудиторию. Сейчас у вас много энергии. Не сторонитесь нового коллектива. Это благоприятный период для научной деятельности, контактов с детьми и друзьями. Также полезен новаторский подход.

Дева

Дорогие Девы, ситуация на работе может решительным образом измениться в лучшую для вас сторону. Амбициозность сопряжена с повышением авторитета. Это время продвижения по карьерной лестнице, счастливый период для трудоустройства, профессиональной трансформации. Верьте в свои силы, вы на правильном пути.

Весы

Весам придется подолгу кого-то убеждать и доказывать свою точку зрения. Дорогие Весы, позвольте окружающим высказываться так же свободно и не чувствовать при этом перед вами вины. Период благоприятен для интеллектуальной деятельности, научной работы и спорта. Смелость и, как следствие, повышение вашей самооценки.

Скорпион

Скорпионы могут в чем-то усмотреть непоследовательность. Нарушение привычного хода вещей и форс-мажорные обстоятельства подталкивают на риск. Можно решиться на авантюру и позволить себе больше вольности. Это благоприятный период для бизнеса, финансов и лечения физического тела.

Стрелец

Дорогие Стрельцы, создавайте позитивную атмосферу при общении с людьми. Партнеры могут подняться в социальном плане, усилить свои позиции в карьере и финансах. Основной акцент приходится на тех, с кем вы имеете дело. Это благоприятное время для встреч, соглашений и выступлений. Счастье в браке.

Козерог

Козероги, ваши дни подчинены четкому порядку, и это поможет уравновесить многие процессы жизни. Период плодотворной работы, творчества, творческого подхода к заурядным задачам. Можно менять ситуацию на работе, проходить цикл лечения. Это счастливый период для бытовых дел, ремонта и найма сотрудников.

Водолей

Дорогие Водолеи, займитесь своими собственными делами, привлекая творческий подход и фантазию. У вас многое будет получаться благодаря личной заинтересованности, азарту, новой мотивации. Это удачное время для воспитательной работы, обучения и любви, любовных свиданий. Конечно, не затягивайте с выполнением поручений, но дела сердечные сейчас важнее карьеры.

Рыбы

Дорогие Рыбы, вы ощущаете себя полноправным хозяином не только дома, но и в собственной жизни. Эта позиция поможет вам по-другому взглянуть на свои планы и усилить позиции по многим направлениям. Период благоприятен для решений в области недвижимости, землевладений, хозяйства и детей.

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