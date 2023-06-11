Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Астана
11 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +10+12°C.
12 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +13+15°C.
13 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +13+15°C.
Алматы
11 июня: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +19+21°C.
12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +18+20°C.
13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +20+22°C.
Шымкент
11 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +20+22°C.
12 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +36+38°C, ночью +20+22°C.
13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +36+38°C, ночью +20+22°C.
Сильную жару и пожарную опасность прогнозируют в ряде регионов Казахстана 11 июня.