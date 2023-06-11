Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 11 по 13 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 11 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +10+12°C. 12 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +13+15°C. 13 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +13+15°C. Алматы 11 июня: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +19+21°C. 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +18+20°C. 13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +20+22°C. Шымкент 11 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +20+22°C. 12 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +36+38°C, ночью +20+22°C. 13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +36+38°C, ночью +20+22°C. Сильную жару и пожарную опасность прогнозируют в ряде регионов Казахстана 11 июня.

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