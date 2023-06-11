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Президент о пожаре в Абайской области: Я лично буду оказывать помощь пострадавшим

семьи погибших, пострадавших Фото: Акорда
Глава государства на встрече с семьями погибших лесников 11 июня сообщил, что будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших в пожаре на территории Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Президент обещал создать фонд, из которого будут брать деньги для пособий.

"Будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших. Я вам обещаю. Будет создан специальный фонд при президенте. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев обещал решить все вопросы на следующей неделе.

"Здесь находятся все исполнители. Будут составлены все списки, удовлетворены все ваши потребности. Сегодня воскресенье, на следующий неделе все будет решено. Все будет удовлетворено".

Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.

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