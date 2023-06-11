Президент о пожаре в Абайской области: Я лично буду оказывать помощь пострадавшим

Фото: Акорда

Глава государства на встрече с семьями погибших лесников 11 июня сообщил, что будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших в пожаре на территории Абайской области, сообщает Zakon.kz.

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