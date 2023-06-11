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Токаев прокомментировал ремонт дорог к его приезду в Абайскую область

ремонт дорог Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в связи с его приездом в Абайскую область, сообщает Zakon.kz.

На встрече с родственниками погибших при пожаре одна из жительниц области задала вопрос президенту.

"Село Успенка, никогда в жизни не было асфальта, всегда "гравийка". В это село вообще никогда не делали асфальт. Дорогу размывает – нам говорят: средств нет делать дорогу. А сейчас вы приехали, все отремонтировали. Даже вот такие лоскуты положили", – задала вопрос местная жительница.

Президент сказал, что знает о ситуации, и накажет причастных.

"Так нельзя, к моему приезду вдруг начали латать дороги. Полное безобразие. Я прочитал об этом, я знаю. Будут наказаны!" – заявил президент.

На этой же встрече Токаев принес извинения родственникам погибших лесников.

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