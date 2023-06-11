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Президент и министры почтили память погибших лесников минутой молчания

минута молчания Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших лесников минутой молчания на заседании оперативного штаба в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Токаев проводит заседание оперативного штаба в Абайской области. На ней он попросил минуту молчания в память о погибших в пожаре людях.

"В очередной раз мы столкнулись с беспощадной стихией. К сожалению, в борьбе с ней погибли люди. Мы потеряли 14 человек. Только что был очень тяжелый разговор с их родственниками. Они высказали совершенно справедливые нарекания, жалобы в адрес правительства. Они героически, с достоинством выполняли служебный долг. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.

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