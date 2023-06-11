Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз опасных погодных явлений по Казахстану на 12 июня

прогноз погоды Фото: pixabay
В "Казгидромете" поделились прогнозом погоды и штормовым предупреждением на 12 июня по всей территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"На большей части территории РК ожидается преимущественно погода без осадков, на севере, крайнем востоке, юго-востоке и юге страны с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, шквал. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, западе, в центре с пыльной бурей, на севере – туман"."Казгидромет"

Также на большей части Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и в Жетысуской области, на востоке, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, в южной половине Костанайской, на севере Павлодарской, в центре Улытауской, на юге Карагандинской, на севере, в центре Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее искусственный интеллект дал несколько дельных советов для борьбы с жарой в комнате.

Читайте также

Погибших в Абайской области лесников посмертно наградили орденами

Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура

Токаев поблагодарил волонтеров за помощь во время пожара в Абайской области

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
В ДЧС прокомментировали видео
В ДЧС прокомментировали видео с подъемом воды в каскадах Большой Алматинки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления