Прогноз опасных погодных явлений по Казахстану на 12 июня

В "Казгидромете" поделились прогнозом погоды и штормовым предупреждением на 12 июня по всей территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"На большей части территории РК ожидается преимущественно погода без осадков, на севере, крайнем востоке, юго-востоке и юге страны с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, шквал. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, западе, в центре с пыльной бурей, на севере – туман". "Казгидромет"

Также на большей части Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и в Жетысуской области, на востоке, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, в южной половине Костанайской, на севере Павлодарской, в центре Улытауской, на юге Карагандинской, на севере, в центре Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее искусственный интеллект дал несколько дельных советов для борьбы с жарой в комнате.

