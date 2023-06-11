Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Абайской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, отдельно глава государства остановился на допущенных ошибках.

Во-первых, после крупных пожаров прошлого года уроки не были извлечены, хотя имелись все необходимые поручения. Уже понятно, что угрозу недооценили. Прогноз был неточным.

Как следствие реакция не была адекватной и своевременной. Значит, соответствующие алгоритмы не работают. Это, в первую очередь, упущение МЧС.

Вообще, должен быть алгоритм действия, который утвержден Советом безопасности. Случился пожар, немедленно приступать к его тушению. Но не бросать лесничих, у которых нет ни техники, никаких средств. Как минимум должна ставиться задача по локализации пожара. Нужно работать вместе. Это всенародное бедствие. Роман Васильевич Скляр, разберитесь и возьмите эти вопросы на контроль.

Мы же недавно разбирались со случаем в Костанае. Почему не извлекли уроки? Пожары – это частое явление. Во всем мире происходят пожары и надо уметь бороться с ними, тем более речь идет о лесах. Вообще, мы очень плохо относимся к нашим лесам. У нас их мало – не более 4 % лесных насаждений.

Поручаю Генеральной прокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц»