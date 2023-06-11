Пыльная буря, гроза и сильный ветер ожидаются на большей части Казахстана

В 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 12 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на юге, севере Мангистауской области пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, юге области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +39. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, в центре 17-22 м/с, в районе Алакольских озер порывы 28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 17-22 м/с.



На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на северо-востоке области – туман. Ветер северный, северо-западный, ночью на севере, западе, востоке области, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На юге, в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +38. На востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, востоке, юге области ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с



На севере, западе, в центре Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 18 м/с.



Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге Карагандинской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Улытауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В северной половине Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее искусственный интеллект дал несколько дельных советов для борьбы с жарой в комнате.