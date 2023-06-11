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Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Абайской области

президент РК Фото: Хабар 24
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Также он выразил уверенность, что "бедствие будет преодолено".

"С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели группы работников лесного хозяйства в результате масштабных пожаров в области Абай. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, благодаря принимаемым мерам это бедствие будет преодолено", - сказано в сообщении на сайте первого президента.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родственниками погибших лесников объявил понедельник Днем траура.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.

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Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области Назарбаев Нурсултан
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