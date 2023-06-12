Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новак Джокович 23-й раз взял Гранд-слэм на Открытом чемпионате Франции

теннисист Фото: Instagram/djokernole
Новак Джокович в финале "Ролан Гаррос"-2023 против норвежца Каспера Рууда выиграл свой третий титул на Открытом чемпионате Франции и рекордный 23-й на "Больших шлемах", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Отметим, что сербский теннисист провалил весь предшествующий парижскому Гранд-слэму грунтовый сезон, зато к "Ролан Гаррос" подошел в оптимальной форме. Новак доказал, что и в 36 лет вполне способен оставаться лучшим теннисистом мира.

Ранее сообщалось, что Аманда Нуньес защитила чемпионский титул и завершила карьеру.

Читайте также

Третья ракетка Казахстана проиграл в финале "Челленджера"

Впервые в истории Казахстан стал чемпионом мира по сокке

Olimpbet ждет жаркого футбола в Италии, Турции и Бразилии

Елена Беляева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления