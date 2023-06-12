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Новак Джокович в 23-ий раз взял Гранд-слэм на открытом чемпионате Франции

теннисист Фото: Instagram/djokernole
Новак Джокович в финале "Ролан Гаррос"-2023 против норвежца Каспера Руда выиграл свой третий титул на открытом чемпионате Франции и рекордный 23-й на "Больших шлемах", сообщает Zakon.kz.

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Отметим, что сербский теннисист провалил весь предшествующий парижскому Гранд-слэму грунтовый сезон, зато к "Ролан Гаррос" подошел в оптимальной форме. Новак доказал, что и в 36 лет вполне способен оставаться лучшим теннисистом мира.

Ранее сообщалось, что Аманда Нуньес защитила чемпионский титул и завершила карьеру.

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