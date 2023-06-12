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У берегов Египта загорелась яхта с туристами

ЧП Фото: скриншот видео
Трое британских туристов пропали без вести после того, как лодка для подводного плавания, с которой они ныряли, загорелась у египетского побережья Красного моря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, еще 12 британских граждан были спасены вместе с 12 членами экипажа, гражданами Египта. Их доставили в безопасное место на близлежащий дайвинг-курорт Марса Шагра.

Отмечается, что пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки на яхте под названием "Ураган".

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что находится в контакте с местными властями по поводу инцидента и оказывает поддержку пострадавшим гражданам.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области мужчина потерял сознание во время рыбалки.

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