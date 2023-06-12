Очередное фейковое видео с лесным пожаром распространяется в Казнете

В Сети распространяется видео, на котором группа лиц обнаружила заготовки для розжига стволов деревьев в лесу. Вместе с тем, один из участников видео упоминает поселок Джабык, сообщает Zakon.kz.

В июне 2021 года в поселке Джабык, Челябинской области РФ произошел крупный пожар в лесном массиве. Что свидетельствует о том, что видео ролик не имеет никакого отношения к Абайской области Абай, пишет пресс-служба акимата региона.

"Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Призываем граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях гуляло фейковое видео якобы снятого пожара в Бородулихинском районе.



Позже в соцсетях и мессенджерах распространилась недостоверная информация о том, что пожар подбирается к Шульбинской ГЭС.