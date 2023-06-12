Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полиция отпустила экс-первого министра Шотландии без обвинений

Полиция отпустила экс-первого министра Шотландии без обвинений Фото: Тwitter/SkyNews
Никола Стерджен, бывший первый министр Шотландии, которую накануне задержала полиция по делу о финансировании Шотландской национальной партии, отпущена без предъявления обвинений, сообщает Zakon.kz.

После того, как Николу Стерджен освободили после задержания и допроса, она заявила о своей невиновности и пережитом шоке от действий полиции, пишет Sky News.

"Оказаться в ситуации, в которой я оказалась сегодня, когда я уверена, что не совершала никаких преступлений, это одновременно шокирует и глубоко огорчает". Никола Стерджен

Она отметила, что никогда бы не навредила стране и Шотландской национальной партии.

В воскресенье, 11 июня, полиция Шотландии распространила заявление о том, что 52-летняя экс-первый министр задержана. Ее, по сообщению, подозревали в связи "с продолжающимся расследованием финансирования Шотландской национальной партии"".

До этого полиция по данному делу задержала Питера Мюррелла, мужа Стерджен, он занимал должность исполнительного директора ШНП. Мюррелла также обвиняют в том, что беспроцентный заем в размере более 100 тысяч фунтов, который он предоставил партии для помощи с "денежным потоком", не был задекларирован. Позднее полиция отпустила его.

Мария Мельникова
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления