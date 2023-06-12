Полиция отпустила экс-первого министра Шотландии без обвинений

Никола Стерджен, бывший первый министр Шотландии, которую накануне задержала полиция по делу о финансировании Шотландской национальной партии, отпущена без предъявления обвинений, сообщает Zakon.kz.

После того, как Николу Стерджен освободили после задержания и допроса, она заявила о своей невиновности и пережитом шоке от действий полиции, пишет Sky News.

"Оказаться в ситуации, в которой я оказалась сегодня, когда я уверена, что не совершала никаких преступлений, это одновременно шокирует и глубоко огорчает". Никола Стерджен

Она отметила, что никогда бы не навредила стране и Шотландской национальной партии.

В воскресенье, 11 июня, полиция Шотландии распространила заявление о том, что 52-летняя экс-первый министр задержана. Ее, по сообщению, подозревали в связи "с продолжающимся расследованием финансирования Шотландской национальной партии"".

До этого полиция по данному делу задержала Питера Мюррелла, мужа Стерджен, он занимал должность исполнительного директора ШНП. Мюррелла также обвиняют в том, что беспроцентный заем в размере более 100 тысяч фунтов, который он предоставил партии для помощи с "денежным потоком", не был задекларирован. Позднее полиция отпустила его.