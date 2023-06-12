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Турецкое правительство выразило соболезнование Казахстану

Турецкое правительство выразило соболезнование Казахстану Фото: Anadolu Agency
Министерство иностранных дел Турции опубликовало сообщение, в котором выражает соболезнования в связи с гибелью людей в лесных пожарах Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 12 июня МИД Турции распространило сообщение, где Анкара выражает соболезнование Казахстану в связи с гибелью людей в пожарах, которые бушуют в Абайской области, пишет Anadolu.

"С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в Абайской области. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана". Пресс-служба МИД Турции

Пожар в резервате "Семей Орманы" разгорелся 8 июня. Постепенно огонь охватил территории леса и стал угрожать населенным пунктам. На 11 июня площадь пожара составила порядка 60 тыс. га. В ходе тушения пожара пропали 14 лесников, их нашли погибшими.

Президент Токаев ранее снял с поста министра по ЧС Юрия Ильина и раскритиковал действия ведомств в разыгравшейся трагедии. Прилетев на место 11 июня, Токаев встретился с семьями погибших и выразил им соболезнования.

В связи с гибелью 14 человек при тушении пожара в "Семей Орманы" 12 июня в Казахстане объявлен Днем траура.

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Мария Мельникова
Абайская область Пожар в Абайской области Турция
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