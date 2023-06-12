Мировой рекорд установил аэропорт Стамбула в день финала Лиги чемпионов

Субботний финальный матч между "Интером" и "Манчестер Сити" прошел в Стамбуле и собрал огромное количество зрителей. В этот день аэропорт крупнейшего турецкого города побил рекорд по количеству рейсов, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 10 июня, аэропорт Стамбула побил мировой рекорд по воздушному трафику. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Турции.

В этот день, как сказано в сообщении, аэропорт крупнейшего города Турции принял и отправил 1 594 рейса. Помимо регулярных рейсов 10 июня в аэропорту Стамбула приземлилось определенное количество чартерных рейсов из Италии и Великобритании. Кроме того, случилось и несколько рейсов частный бортов, которые прилетели на побережье Босфора из разных стран.

10 июня в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов. На поле встретились "Манчестер Сити" и "Интер". Англичане выиграли со счетом 1:0 и стали чемпионами турнира сезона 2023.