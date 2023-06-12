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Димаш выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Абайской области

Димаш выразил соболезнования семьям погибших в пожаре Абайской области Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген на своей страничке в Instagram опубликовал соболезнования родным и близким погибших в огне пожара на территории "Семей Орманы", сообщает Zakon.kz.

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген на своей страничке опубликовал фото приспущенного флага Казахстана со словами соболезнования родным и близким погибших при тушении пожара в Абайской области. Слова сочувствия исполнитель также выразил всему казахстанскому обществу.

"Выражаю соболезнования семьям работников лесного хозяйства, погибших в результате пожара в заповеднике "Семей Орманы", и всему обществу. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным! Пусть губительный пожар прекратится как можно скорее!" Димаш Кудайберген


12 июня в Казахстане объявлен День траура по 14 погибшим в тушении пожара на территории "Семей Орманы". Пожар в лесу заповедника вспыхнул 8 июня. Вскоре пламя достигло десятков гектаров, к тушению подключили вертолеты и усилили наземные расчеты.

11 июня стало известно о 14 погибших при тушении пожара. Всех их посмертно представили к награде орденом "Құрмет".

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