В Атырау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха

12 июня в Атырау синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют синоптики 12 июня в Атырау. Об этом пишет официальный сайт Казгидромета.

В этот день, согласно прогнозам, в воздухе Атырау будет повышенное содержание вредных веществ и пыли. Таким показателям способствуют погодные условия, из-за которых в атмосфере у земной поверхности скапливаются загрязнения.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах страны. На большей части Казахстана 12 июня ожидаются сильные ветры, а также грозы и пыльные бури.