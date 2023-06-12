Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха

В Атырау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха Фото: pixabay
12 июня в Атырау синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют синоптики 12 июня в Атырау. Об этом пишет официальный сайт Казгидромета.

В этот день, согласно прогнозам, в воздухе Атырау будет повышенное содержание вредных веществ и пыли. Таким показателям способствуют погодные условия, из-за которых в атмосфере у земной поверхности скапливаются загрязнения.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах страны. На большей части Казахстана 12 июня ожидаются сильные ветры, а также грозы и пыльные бури.

Читайте также

В Костанае провели коллективную молитву, призывая дождь

Президент и министры почтили память погибших лесников минутой молчания

Президент о пожаре в Абайской области: Я лично буду оказывать помощь пострадавшим

Айсулу Омарова
Казгидромет Атырау Атырауская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления