Какую медпомощь окажут иностранцам, заключившим договор вмененного медстрахования

Министерство здравоохранения приказом от 7 июня 2023 года утвердило типовой договор вмененного медицинского страхования и минимальный перечень медицинской помощи при вмененном медицинском страховании, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу минимальный перечень медицинской помощи при вмененном медицинском страховании включает в себя:

Первичную медико-санитарную помощь – прием и доврачебный осмотр, осуществляемый фельдшером, медицинской сестрой и акушеркой. Фельдшер также может оказывать неотложную медицинскую помощь.

Лабораторную диагностику (доврачебную помощь) – экспресс-анализы мочи, общего холестерина, глюкозы, триглицеридов в сыворотке крови, а также тест на беременность.

Процедуры и манипуляции – забор крови из пальца, вены, забор мазка на онкоцитологию, на степень чистоты влагалища, забор материала на микробиологические исследования.

Процедуры и манипуляции сестринского ухода – снятие швов, удаление лигатур, консультации по "горячей линии".

Перечень услуг процедурного кабинета, оказываемых медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи – внутримышечные, внетривенные и подкожные инъекции.

Перечень медицинских услуг, оказываемых врачами первичной медико-санитарной помощи – прием врача общей практики, участкового врача терапевта/ участкового педиатра.

Лабораторная диагностика – измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом, определение гемоглобина, лейкоцитов, тропонина, протромбинового времени, МНО на портативном анализаторе экспресс методом.

Функциональная и инструментальная диагностика – электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой, спирография при записи на автоматизированных аппаратах, динамометрия, пульсоксиметрия.

Также предусмотрена специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме:

Круглосуточный координационный центр 24/7;

Госпитализация в профильный стационар по экстренным показаниям;

Оперативное вмешательство;

Интенсивная терапия;

Основные диагностические (лабораторно-инструментальные) исследования;

Медикаменты, перевязочный материал, используемые в ходе стационарного лечения;

Размещение в 3-х, 4-х или 5-ти местных палатах;

Питание;

Лечение только по основному диагнозу;

Мониторинг 24/7 пребывания в стационаре координатором страховой компании;

Пребывание не более 10 койко-дней.

Документ определяет поводы обращения в организации первичной медико-санитарной помощи, которые в свою очередь классифицированы на 3 группы – заболевание, травма, административный повод.

Заболевание включает 3 повода для обращения – острое заболевание (состояние)/Обострение хронического заболевания, подозрение на социально-значимое заболевание и дистанционное консультирование по поводу заболевания.

Травма включает в себя как острую травму, так и ее последствия.

А к административным поводам обращения относятся оформление амбулаторной карты и больничных листов и выписка рецептов.

Экстренные показания к стационарному лечению:

бессознательное состояние; наружные кровотечения, сопровождающиеся выраженной кровопотерей, а также внутренние кровотечения и кровоизлияния в органы; ожоги и обморожения; острые травмы, требующие круглосуточного пребывания в стационаре; отравления; аллергические реакции (отек Квинке, синдром Лайела, синдром Стивенса-Джонса и т.д.); судороги; острые хирургические состояния; острая почечная недостаточность; острая печеночная недостаточность; острая церебральная недостаточность; острая дыхательная недостаточность; острая сердечно-сосудистая недостаточность; острый инфаркт миокарда; гипертонический криз; нестабильная стенокардия; шок любой этиологии; другие экстренные состояния.

В Типовом договоре вмененного медицинского страхования, в частности установлен размер страховой суммы на каждого Застрахованного. Он определяется соглашением сторон и должен быть не менее суммы в МРП, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год: для первичной медико-санитарной помощи согласно минимальному перечню – не менее 50 МРП (172 000 тенге в 2023 году); для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях согласно минимальному перечню – не менее 100 МРП (345 000 в 2023 году).

Страховым случаем по Договору является ухудшение состояния здоровья Застрахованного и связанное с ним получение медицинской помощи в соответствии с минимальным перечнем.

Документом, подтверждающим наступление страхового случая, является письменное уведомление Выгодоприобретателя, направленное в адрес Страховщика, с приложением копий подтверждающих документов:

копия документа, удостоверяющего личность Застрахованного; документ, подтверждающий реквизиты банковского счета (наименование банка, двадцатизначный счет клиента (IBAN)); направление на получение медицинской помощи (за исключением случаев получения специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме); акты выполненных работ (оказанных услуг); счет-фактура, фискальный чек; копии форм учетной документации, используемых в стационарах и амбулаторно-поликлинических организациях, согласно формам, утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению".

Умышленное создание страхового случая, а также иные мошеннические действия, направленные на незаконное получение страховой выплаты, влекут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК.

При наступлении страхового случая, Застрахованный обязан обратиться к работнику координационного центра Страховщика/Ассистанса и следовать его указаниям.

Медицинские услуги оказываются на основании направления на получение медицинской помощи, выданного Страховщиком/Ассистансом (за исключением получения специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме), субъектами здравоохранения, являющимися участниками медицинской сети.

Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты, если Застрахованный (Страхователь):

получил медицинские услуги, не предусмотренные минимальным перечнем; сообщил искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения настоящего Договора; своевременно не известил о наступлении страхового случая; имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством РК, но не представил Страховщику в установленный Договором срок документы и сведения, необходимые для установления причин, характера страхового случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства; совершил умышленные действия, направленные на возникновение страхового случая либо способствующие его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; совершил действия, признанные в установленном законодательными актами РК порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

Страхованием не покрывается моральный вред, упущенная выгода, потери, штрафы, неустойка, пени Выгодоприобретателя/Страхователя, за исключением случаев, указанных в Договоре.

Приказ вводится в действие 20 июня 2023 года.