Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какую медпомощь окажут иностранцам, заключившим договор вмененного медстрахования

Утвержден минимальный перечень медицинской помощи при вмененном медицинском страховании Фото: primeminister.kz
Министерство здравоохранения приказом от 7 июня 2023 года утвердило типовой договор вмененного медицинского страхования и минимальный перечень медицинской помощи при вмененном медицинском страховании, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу минимальный перечень медицинской помощи при вмененном медицинском страховании включает в себя:

  • Первичную медико-санитарную помощь – прием и доврачебный осмотр, осуществляемый фельдшером, медицинской сестрой и акушеркой. Фельдшер также может оказывать неотложную медицинскую помощь.
  • Лабораторную диагностику (доврачебную помощь) – экспресс-анализы мочи, общего холестерина, глюкозы, триглицеридов в сыворотке крови, а также тест на беременность.
  • Процедуры и манипуляции – забор крови из пальца, вены, забор мазка на онкоцитологию, на степень чистоты влагалища, забор материала на микробиологические исследования.
  • Процедуры и манипуляции сестринского ухода – снятие швов, удаление лигатур, консультации по "горячей линии".
  • Перечень услуг процедурного кабинета, оказываемых медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи – внутримышечные, внетривенные и подкожные инъекции.
  • Перечень медицинских услуг, оказываемых врачами первичной медико-санитарной помощи – прием врача общей практики, участкового врача терапевта/ участкового педиатра.
  • Лабораторная диагностика – измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом, определение гемоглобина, лейкоцитов, тропонина, протромбинового времени, МНО на портативном анализаторе экспресс методом.
  • Функциональная и инструментальная диагностика – электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой, спирография при записи на автоматизированных аппаратах, динамометрия, пульсоксиметрия.

Также предусмотрена специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме:

  • Круглосуточный координационный центр 24/7;
  • Госпитализация в профильный стационар по экстренным показаниям;
  • Оперативное вмешательство;
  • Интенсивная терапия;
  • Основные диагностические (лабораторно-инструментальные) исследования;
  • Медикаменты, перевязочный материал, используемые в ходе стационарного лечения;
  • Размещение в 3-х, 4-х или 5-ти местных палатах;
  • Питание;
  • Лечение только по основному диагнозу;
  • Мониторинг 24/7 пребывания в стационаре координатором страховой компании;
  • Пребывание не более 10 койко-дней.

Документ определяет поводы обращения в организации первичной медико-санитарной помощи, которые в свою очередь классифицированы на 3 группы – заболевание, травма, административный повод.

Заболевание включает 3 повода для обращения – острое заболевание (состояние)/Обострение хронического заболевания, подозрение на социально-значимое заболевание и дистанционное консультирование по поводу заболевания.

Травма включает в себя как острую травму, так и ее последствия.

А к административным поводам обращения относятся оформление амбулаторной карты и больничных листов и выписка рецептов.

Экстренные показания к стационарному лечению:

  1. бессознательное состояние;
  2. наружные кровотечения, сопровождающиеся выраженной кровопотерей, а также внутренние кровотечения и кровоизлияния в органы;
  3. ожоги и обморожения;
  4. острые травмы, требующие круглосуточного пребывания в стационаре;
  5. отравления;
  6. аллергические реакции (отек Квинке, синдром Лайела, синдром Стивенса-Джонса и т.д.);
  7. судороги;
  8. острые хирургические состояния;
  9. острая почечная недостаточность;
  10. острая печеночная недостаточность;
  11. острая церебральная недостаточность;
  12. острая дыхательная недостаточность;
  13. острая сердечно-сосудистая недостаточность;
  14. острый инфаркт миокарда;
  15. гипертонический криз;
  16. нестабильная стенокардия;
  17. шок любой этиологии;
  18. другие экстренные состояния.

В Типовом договоре вмененного медицинского страхования, в частности установлен размер страховой суммы на каждого Застрахованного. Он определяется соглашением сторон и должен быть не менее суммы в МРП, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год:

  1. для первичной медико-санитарной помощи согласно минимальному перечню – не менее 50 МРП (172 000 тенге в 2023 году);
  2. для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях согласно минимальному перечню – не менее 100 МРП (345 000 в 2023 году).

Страховым случаем по Договору является ухудшение состояния здоровья Застрахованного и связанное с ним получение медицинской помощи в соответствии с минимальным перечнем.

Документом, подтверждающим наступление страхового случая, является письменное уведомление Выгодоприобретателя, направленное в адрес Страховщика, с приложением копий подтверждающих документов:

  1. копия документа, удостоверяющего личность Застрахованного;
  2. документ, подтверждающий реквизиты банковского счета (наименование банка, двадцатизначный счет клиента (IBAN));
  3. направление на получение медицинской помощи (за исключением случаев получения специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме);
  4. акты выполненных работ (оказанных услуг);
  5. счет-фактура, фискальный чек;
  6. копии форм учетной документации, используемых в стационарах и амбулаторно-поликлинических организациях, согласно формам, утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению".

Умышленное создание страхового случая, а также иные мошеннические действия, направленные на незаконное получение страховой выплаты, влекут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК.

При наступлении страхового случая, Застрахованный обязан обратиться к работнику координационного центра Страховщика/Ассистанса и следовать его указаниям.

Медицинские услуги оказываются на основании направления на получение медицинской помощи, выданного Страховщиком/Ассистансом (за исключением получения специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме), субъектами здравоохранения, являющимися участниками медицинской сети.

Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты, если Застрахованный (Страхователь):

  1. получил медицинские услуги, не предусмотренные минимальным перечнем;
  2. сообщил искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения настоящего Договора;
  3. своевременно не известил о наступлении страхового случая;
  4. имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством РК, но не представил Страховщику в установленный Договором срок документы и сведения, необходимые для установления причин, характера страхового случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства;
  5. совершил умышленные действия, направленные на возникновение страхового случая либо способствующие его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
  6. совершил действия, признанные в установленном законодательными актами РК порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

Страхованием не покрывается моральный вред, упущенная выгода, потери, штрафы, неустойка, пени Выгодоприобретателя/Страхователя, за исключением случаев, указанных в Договоре.

Приказ вводится в действие 20 июня 2023 года.

Читайте также

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

На полгода продлен запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана

Как членам семей военнослужащих и полицейских встать на учет по безработице

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления