Уругвай впервые в истории завоевал "золото" молодежного ЧМ-2023 по футболу
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Южноамериканцам победу принес единственный мяч 19-летнего Лусиано Родригеса, который оформил его на 86-й минуте финального поединка. Для сборной Уругвая это первая "золотая" победа на молодежном мундиале. Ранее они дважды уступали в финале: в 1997 и 2013 годах. А у итальянской дружины до этого была лишь одна "бронза".
В матче за бронзовые награды сборная Израиля переиграла молодых футболистов Южной Кореи – 3:1.
Фото: Instagram/_cesarecasadei_
Лучшим игроком молодежного ЧМ-2023 стал полузащитник сборной Италии и английского "Челси" – Чезаре Казадеи. 20-летний итальянец сыграл восемь матчей на турнире, где забил семь голов и сделал две результативные передачи, что позволило ему также оказаться лучшим бомбардиром данных соревнований.