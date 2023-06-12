Уругвай впервые в истории завоевал "золото" молодежного ЧМ-2023 по футболу

В Аргентине завершилось мировое первенство по футболу среди игроков до 20 лет, в финальном поединке которого команда Уругвая переиграла Италию – 1:0, и первый раз в истории проведения этого турнира стала чемпионом мира, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Южноамериканцам победу принес единственный мяч 19-летнего Лусиано Родригеса, который оформил его на 86-й минуте финального поединка. Для сборной Уругвая это первая "золотая" победа на молодежном мундиале. Ранее они дважды уступали в финале: в 1997 и 2013 годах. А у итальянской дружины до этого была лишь одна "бронза".





В матче за бронзовые награды сборная Израиля переиграла молодых футболистов Южной Кореи – 3:1.







Фото: Instagram/_cesarecasadei_

Лучшим игроком молодежного ЧМ-2023 стал полузащитник сборной Италии и английского "Челси" – Чезаре Казадеи. 20-летний итальянец сыграл восемь матчей на турнире, где забил семь голов и сделал две результативные передачи, что позволило ему также оказаться лучшим бомбардиром данных соревнований.