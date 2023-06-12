Крупный пожар в Абайской области: патриарх Кирилл выразил соболезнования Токаеву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в Абайской области, унесшими жизни людей, сообщает Zakon.kz.

Письмо патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви.

"Глубоко соболезную Вам и всему народу Казахстана в связи с масштабными лесными пожарами в Абайской области, унесшими жизни работников природного заповедника "Семей орманы" и пожарных. Погибшие стремились самоотверженно и мужественно исполнить свой гражданский и профессиональный долг, сделав все от них зависящее для того, чтобы остановить огонь", – говорится в письме.

Патриарх Кирилл выразил надежду, "что государственным властям и спасательным службам удастся в скорейшем времени нормализовать ситуацию и успешно преодолеть последствия разгула стихии".

"Милостивый Творец да укрепит душевные и телесные силы всех, кого коснулась эта страшная трагедия", – резюмируется в письме.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек. 11 июня в МЧС рассказали, что тушение пожара продолжается в трех направлениях.

Материал по теме Крупный пожар в Абайской области: репортаж с места событий

В Казахстане 12 июня объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.



Материал по теме День траура проходит в Казахстане

Из-за крупного пожара в Абайской области несколько районов Жетысуской области накрыло дымом. В связи с этим 12 июня ДЧС Жетысуской области обратился к жителям региона, которых предупредили о мерах осторожности.