Граждан и организации обязали самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор

Министерство индустрии приказом от 6 июня 2023 года внесло изменения в "Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов" и в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", сообщает Zakon.kz.

Рассказываем, что изменилось в Типовых правилах благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Поправки коснулись порядка сбора и вывоза отходов.

Согласно новому п. 27-1: "Не допускается складирование строительных и крупногабаритных отходов на прилегающей территории к контейнерным площадкам. Физические и юридические лица производят самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов в специальные отведенные места."

При этом в правила добавлен новый пункт 3-1), которым дается определение понятию "крупногабаритные отходы" – отходы производства и потребления, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, сантехника и другие крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину.

Также теперь лица, проводившие строительно-монтажные работы, обязаны за счет собственных средств восстановить первоначальные эксплуатационные качества поврежденного и (или) нарушенного благоустройства в течение 30 календарных дней. А если такие работы затронули покрытия дорог и пешеходных тротуаров, то восстановить обязаны первоначальные эксплуатационные качества поврежденного и (или) нарушенного покрытия из материала первоначального покрытия.

Помимо этого запретили наклеивать и развешивать на зданиях, заборах, остановках городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях объявления и информационные сообщения.

Уточняется, что работники, осуществляющие транспортировку коммунальных отходов, незамедлительно производят уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в специализированный транспорт.

Выдача разрешения на вырубку деревьев

Также в новой редакции изложен перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев".

Услугу оказывают акиматы городов Астана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения. Получить услугу можно, обратившись на веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz, www.elicense.kz. Срок оказания услуги – 10 рабочих дней. Услуга электронная (частично автоматизированная), оказывается бесплатно.

Какие документы потребуются для получения услуги:

1) при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");

заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы) (форма сведений);

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

план компенсационной посадки деревьев;

гарантийное письмо по компенсационной посадке деревьев с указанием даты завершения высадки саженцев;

договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

2) при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы);

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне застройки (реконструкции) с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

план компенсационной посадки;

гарантийное письмо компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;

договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

3) при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на территории объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

план компенсационной посадки деревьев;

гарантийное письмо по компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;

договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

4) при произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

план компенсационной посадки деревьев;

гарантийное письмо по компенсационной посадке, с указанием даты завершения высадки саженцев.

Сведения о документах, удостоверяющих личность; о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; о государственной регистрации ИП; сведения о лицензии, о лицензионном сборе предоставляются услугодателю из информационных систем через шлюз "электронного правительства". Услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащуюся в информационных системах. Услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления для оказания государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

В оказании государственной услуги откажут в случаях:

установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; несоответствия услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным в Правилах; в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Приказ вводится в действие 20 июня 2023 года.