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Толпа, крики, перестрелка: старое видео напугало жителей Актау

Толпа, крики, перестрелка: старое видео напугало жителей Актау Фото: скриншот видео
12 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео, на кадры которого попали, по всей видимости, разборки. Предположительно сняты кадры в Актау, сообщает Zakon.kz.

Ролик прислали читатели Instagram-паблика 112_aktau. Как следует из описания, когда это произошло, неизвестно. На видео можно увидеть, как одна толпа набрасывается на вторую, слышны крики и выстрелы.


Жителей Актау ролик и все, что в нем происходит, напугал:

  • "Ужас".
  • "Что происходит?"
  • "Что за безобразие?"
  • "Чего им не хватает?"
  • "Почему они так орут?"
  • "Каждый день что-то шокирующее".

Но некоторые из комментаторов написали, что видео было снято давно. В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили данную информацию:

"Это старое видео".

В январе 2023 года в Казнете распространили старое видео драки среди девушек. В подписи говорилось, что видео было снято в Актобе. При этом очевидцы вместо того, чтобы остановить происходящее, подливали масла в огонь. Тогда в Департаменте полиции Актюбинской области отметили, что видео старое.

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