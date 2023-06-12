Толпа, крики, перестрелка: старое видео напугало жителей Актау

12 июня 2023 года в социальных сетях появилось видео, на кадры которого попали, по всей видимости, разборки. Предположительно сняты кадры в Актау, сообщает Zakon.kz.

Ролик прислали читатели Instagram-паблика 112_aktau. Как следует из описания, когда это произошло, неизвестно. На видео можно увидеть, как одна толпа набрасывается на вторую, слышны крики и выстрелы.





Жителей Актау ролик и все, что в нем происходит, напугал:

"Ужас".

"Что происходит?"

"Что за безобразие?"



"Чего им не хватает?"

"Почему они так орут?"

"Каждый день что-то шокирующее".

Но некоторые из комментаторов написали, что видео было снято давно. В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили данную информацию:

"Это старое видео".

В январе 2023 года в Казнете распространили старое видео драки среди девушек. В подписи говорилось, что видео было снято в Актобе. При этом очевидцы вместо того, чтобы остановить происходящее, подливали масла в огонь. Тогда в Департаменте полиции Актюбинской области отметили, что видео старое.