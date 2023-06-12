"Кредитные" мошенники: как защитить себя

Директор юридического департамента Freedom Mobile Данель Жансеитова рассказала, что электронная коммерция развивается громадными темпами, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пандемия вынудила большую часть магазинов традиционного формата закрыться или пересмотреть формат торговли. Потребители уже привыкли совершать онлайн покупки в кредит. Есть и обратная сторона медали. На рынке активизировались мошенники. Причем настолько масштабно, что на государственном уровне рассматриваются изменения в законодательство, дающие право гражданам самим устанавливать запрет на выдачу кредита.

"Сегодня маркетплейсы представляют огромный ассортимент товаров и услуг. Потребителей привлекает то, что можно купить все необходимые товары на одной площадке и тебе доставят в короткие сроки. Незаметно в обиход населения вошел и получил широкое распространение способ приобретения – в кредит или рассрочку. По разным оценкам, продажи мобильных устройств, электроники и бытовой техники в Казахстане в кредит и рассрочку занимают в общем объеме торговли от 60% до 90%". Данель Жансеитова

Она отмечает, что цифровые сервисы настолько быстро развиваются, что оформить онлайн покупку в кредит или рассрочку можно автомобиль, квартиру и многое другое. Потребитель выбирает товар и продавца, подает заявку на получение кредита или рассрочки, проходит биометрию и, если получает одобрение, в тот же день может подписать электронный кредитный договор.

"Темпы цифровизации и развития e-commerce очень упрощают нашу жизнь. Но, с другой стороны, любые новые технические и технологические возможности требуют дополнительной оценки с точки зрения безопасности. Активно развивающаяся индустрия онлайн-торговли не остается без внимания мошенников, которые пользуются различными уловками и схемами, чтобы незаконно обогатиться. Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени". Данель Жансеитова

В СМИ обсуждаются планируемые изменения в законодательство Казахстана относительно предоставления гражданам права установления "добровольного запрета" на оформление займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в законодательные акты.

"Казахстанцы, согласно планируемым изменениям в законодательство, в целях защиты себя от потенциальных мошенников смогут самостоятельно и добровольно устанавливать запрет на оформление кредитов на свое имя через сайт "электронного правительства" или в мобильном приложении eGov Mobile. Какие еще возможности по защите заемщиков будет предоставлять такой сервис, пока неизвестно. Также нет информации о том, будет эта услуга на платной или бесплатной основе". Данель Жансеитова

При этом она заявила: если проанализировать уже реализованные меры защиты, можно сделать вывод, что установление запрета на оформление кредита – это не новшество. Согласно информации, размещенной на официальной странице Первого кредитного бюро (ПКБ), существуют следующие механизмы защиты заемщиков от мошенников:

возможность установить контроль за своей кредитной историей. В описании услуги на сайте говорится: "Контроль кредитной истории – услуга, которая необходима для отслеживания изменений в вашей кредитной истории. Эту услугу можно сравнить с SMS-банкингом, когда на каждое действие по счету (истории) приходит уведомление на электронный адрес или SMS";

получение персонального кредитного отчета. В описании услуги говорится: "Кредитная история – документ, который содержит сведения обо всех ваших кредитах, а также о том, как вы их погашаете. Каждое физическое лицо вправе получить свою кредитную историю в виде персонального кредитного отчета и полного персонального кредитного отчета";

услуга "Стоп кредит" (Stop credit) – сервис, позволяющий физическому лицу ограничить доступ к своему кредитному отчету для финансовых организаций. Подписка на сервис дополнительно гарантирует оповещение финансовых организаций о добровольном нежелании субъекта оформлять кредит.

По словам Жансеитовой, описанные услуги ПКБ предоставляются на платной основе, за исключением персонального кредитного отчета, который один раз в год можно получить без оплаты. Остальной объем услуг, в том числе подписка на услуги в зависимости от периода, предлагается на платной основе. Несмотря на то, что размер оплаты услуг и подписки небольшой, нельзя сказать, что информация об имеющихся механизмах защиты и возможностях для заемщиков широко известна публике.

"Какие минусы и плюсы есть у инициативы "самостоятельного запрета" на кредит? Незначительный минус может быть только в том случае, если вы соберетесь срочно взять кредит, вам придется ждать несколько дней, чтобы установленный вами запрет был снят. Но я вижу в этом, напротив, еще одну возможность защитить свою финансовую стабильность. Это время дает шанс еще раз обдумать все свои действия: на случай, если заемщик решил снять самозапрет под влиянием мошенников, которые хотят оформить на него кредит или от спонтанных покупок, поскольку кредиты в нынешнее время выдаются онлайн буквально за несколько минут". Данель Жансеитова

Также, по ее словам, существенным плюсом может являться то, что гарантии, которые должен предоставлять "самостоятельный запрет", помогут отменить займы, оформленные без участия заемщика. Смотрите, любые системы и запреты могут не сработать. Это может быть человеческая ошибка или сбой работоспособности программного обеспечения. Но если банк или микрофинансовая организация (МФО) не проверили кредитную историю, наличие/отсутствие запрета и все равно выдали деньги мошенникам, заемщик, на которого без его участия оформили кредит, будет иметь возможность это оспорить. В таком случае заемщик не обязан платить по кредиту, а банк или МФО не вправе требовать возврата средств, выданных третьим лицам, без участия заемщика.

В данном случае, если инициатива АРРФР будет реализована через сайт "электронного правительства", было бы правильным, чтобы государство дополнительно проводило информационную работу с населением. Людям необходимо знать, какие права они имеют при получении кредитов и какие меры можно принять в целях недопущения фактов мошенничества.

"Все описанные меры, по сути, могут являться частью планируемого к реализации проекта по "самостоятельному запрету" кредитов. Концептуально меры абсолютно верные, но в техническом и правовом смысле нуждаются в доработке, поскольку стопроцентную защиту от злоумышленников не дают". Данель Жансеитова

Как дополнительно защитить себя от мошенников

1) не храните в открытом доступе свои документы;

2) не храните в открытом доступе пароли;

3) не разглашайте личную информацию по телефону, не раскрывайте по телефону данные платежных карт, пароли и коды, подтверждающие осуществление операции с вашими данными, не вводите данные на непроверенных и незащищенных сайтах;

4) не пересылайте фотокопии документов, удостоверяющих личность;

5) будьте особенно бдительными, когда дело касается персональных данных, и не оставляйте на неизвестных интернет-ресурсах свои ИИН, номера платежных карт или мобильных телефонов;

6) онлайн – это не значит без документов. Внимательно читайте документы (правила, согласия и др.), размещенные на маркетплейсах и сайтах, которые вас просят подписать. Также, обязательно требуйте выдать/выслать документ, подтверждающий факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги);

7) берите дополнительное время для себя перед тем, как принять важное решение по заключению сделки, не совершайте действия под давлением и сразу сообщайте о таких фактах в полицию;

8) на периодической основе – не реже двух раз в год –запрашивайте отчеты по своей кредитной истории, даже если вы не оформляли кредиты/рассрочки;

9) подпишитесь на SMS-оповещения об изменениях в вашей кредитной истории.



