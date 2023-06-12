Победитель Лиги чемпионов "МанСити" возглавил клубный рейтинг УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубов по итогам нынешнего сезона, где на первом месте красуется английский коллектив "Манчестер Сити", новоиспеченный победитель Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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"Горожане" возглавили данный рейтинг, набрав в сумме 145.000 баллов. Прежний лидер, немецкая "Бавария" (136.000) опустилась на вторую строчку, на третьей позиции идет лондонский "Челси" (126.000). Европейский клубный рейтинг рассчитывается исходя из результатов за последние пять сезонов.

Лучший показатель среди казахстанских команд в этом рейтинге имеет "Астана", столичные футболисты располагаются на 110-м месте (14.000 очков). "Далее идут Кайрат" – 156-ая позиция (9.000), "Тобол" – 196 (6.500), "Кызылжар" – 349 (2.000), "Шахтер" – 350 (2.500), "Кайсар" – 351 (1.500), "Ордабасы" – 352 (2.500) и "Иртыш" – 353 (1.000).

Фото: Instagram/mancity

"МанСити" оформили футбольный "требл" (три титула) в нынешнем сезоне, английская дружина выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В общей сложности "горожане" за это заработали 294 миллиона фунтов призовых денег. За "золото" английского первенства подопечные Хосепа Гвардиолы получат около 180 миллионов фунтов.

За победу в Лиге чемпионов им полагается около 110 миллионов фунтов, а за трофей Кубка Англии футболисты будут вознаграждены 4 миллионами фунтов.