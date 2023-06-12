Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Победитель Лиги чемпионов "МанСити" возглавил клубный рейтинг УЕФА

Футбол Рейтинг УЕФА Фото: Instagram/mancity
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубов по итогам нынешнего сезона, где на первом месте красуется английский коллектив "Манчестер Сити", новоиспеченный победитель Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"

"Горожане" возглавили данный рейтинг, набрав в сумме 145.000 баллов. Прежний лидер, немецкая "Бавария" (136.000) опустилась на вторую строчку, на третьей позиции идет лондонский "Челси" (126.000). Европейский клубный рейтинг рассчитывается исходя из результатов за последние пять сезонов.

Лучший показатель среди казахстанских команд в этом рейтинге имеет "Астана", столичные футболисты располагаются на 110-м месте (14.000 очков). "Далее идут Кайрат" – 156-ая позиция (9.000), "Тобол" – 196 (6.500), "Кызылжар" – 349 (2.000), "Шахтер" – 350 (2.500), "Кайсар" – 351 (1.500), "Ордабасы" – 352 (2.500) и "Иртыш" – 353 (1.000).

Футбол Рейтинг УЕФА 1 место

Фото: Instagram/mancity

"МанСити" оформили футбольный "требл" (три титула) в нынешнем сезоне, английская дружина выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В общей сложности "горожане" за это заработали 294 миллиона фунтов призовых денег. За "золото" английского первенства подопечные Хосепа Гвардиолы получат около 180 миллионов фунтов.

За победу в Лиге чемпионов им полагается около 110 миллионов фунтов, а за трофей Кубка Англии футболисты будут вознаграждены 4 миллионами фунтов.

Читайте также

Джокович установил ряд значимых рекордов после победы на "Ролан Гаррос-2023"

Месси задержали в аэропорту Пекина

Гимнаст Эмиль Ахмеджанов стал бронзовым призером этапа Кубка мира

Куандык Шынасилов
Манчестер сити УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Смертельная авария произошла в центре Алматы
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления