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В Боровом женщина сорвалась со скалы при попытке сделать фото

В Боровом женщина сорвалась со скалы при попытке сделать фото Фото: Zakon.kz
В Боровом погибла женщина, сорвавшись с горы Болектау. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции Акмолинской области, трагедия произошла 11 июня.

По данным полиции, погибшая вместе с супругом и несовершеннолетними детьми приехали на территорию Бурабайского района из Астаны.

"Во время подъема на смотровую площадку горы "Болектау" женщина хотела сфотографироваться, однако, сорвалась с высоты 15 метров и при падении ударилась о камень".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также отмечено, что по факту смерти начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.

"Полицейские убедительно просят жителей и гостей региона быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности".Пресс-служба ДП Акмолинской области

9 июня в Тоболе двухлетний малыш погиб, упав в колодец. Как рассказали соседи, которые стали свидетелями событий, малыш находился рядом с отцом, пока тот осматривал свой автомобиль. Внезапно ребенок пропал из поля зрения.

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