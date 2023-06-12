В Боровом женщина сорвалась со скалы при попытке сделать фото
Фото: Zakon.kz
В Боровом погибла женщина, сорвавшись с горы Болектау. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции Акмолинской области, трагедия произошла 11 июня.
По данным полиции, погибшая вместе с супругом и несовершеннолетними детьми приехали на территорию Бурабайского района из Астаны.
"Во время подъема на смотровую площадку горы "Болектау" женщина хотела сфотографироваться, однако, сорвалась с высоты 15 метров и при падении ударилась о камень".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Также отмечено, что по факту смерти начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.
"Полицейские убедительно просят жителей и гостей региона быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности".Пресс-служба ДП Акмолинской области
9 июня в Тоболе двухлетний малыш погиб, упав в колодец. Как рассказали соседи, которые стали свидетелями событий, малыш находился рядом с отцом, пока тот осматривал свой автомобиль. Внезапно ребенок пропал из поля зрения.
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