Месси задержали в аэропорту Пекина

Лионель Месси прибыл в Китай не с аргентинским паспортом, а с испанским, из-за чего у футболиста были проблемы с полицией, сообщает Zakon.kz.

Лионель Месси 15 июня должен сыграть в товарищеском матче против футболистов из Австралии. Игра состоится на стадионе в Пекине, сообщает Sports.ru.

11 июня футболисты сборной Аргентины прибыли в Китай, чтобы начать подготовку к игре. Но в аэропорту был Лионеля Месси задержали в аэропорту.

В Китай футболист прибыл не со своим аргентинским паспортом, дающим право на безвиз, а с испанским. Граждане Испании могут без визы посещать только Тайвань, но не сам Китай.

Футболист сумел объяснить полиции свою ошибку и его отпустили, оформив визу по ускоренной процедуре.

После товарищеского матча с Австралией аргентинцы еще проведут игру с Индонезией.