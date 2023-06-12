Житель Калифорнии нашел тайник с 1 млн монет на 4,4 млн тенге

Житель Лос-Анджелеса Джон Рейес проводил уборку в доме своего покойного и нашел тайник с 1 млн медных монет, сообщает Zakon.kz.

Агент по недвижимости обнаружил тайник эквивалентом в 10 тыс. долларов (4,4 млн тенге). Он обнаружили ящики, коробки и десятки банковских мешков, наполненных монетами, сообщает KTLA.

Сначала семья Рейеса намеревалась просто обменять их на более пригодные для использования деньги, однако банки отказались их принимать. Мужчине пришлось увезти мешки с монетами в свой дом.

"Буквально мешок за мешком нам приходилось выносить их из подвала, поднимать по лестнице и укладывать в грузовики. На это ушли часы. Целый день ушел на то, чтобы вытащить их из подвала". Джон Рейес

Монеты были медными, а не цинковыми, на которые США перешли в начале 1980-х годов. Тесть Джона по имени Фриц собирал медные монеты, полагая, что со временем их стоимость возрастет.

Джон Рейес разместил монеты на сайте для перепродажи, запросив за них 25 тыс. долларов.