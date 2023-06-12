Что ждет на этой неделе мировые финансовые рынки

Внимание финансового сообщества вновь приковано к Федрезерву США. В среду американский регулятор сообщит будет ли в очередной раз увеличена базовая процентная ставка или цикл повышения все же будет приостановлен, сообщает Zakon.kz

ФРС США повышала ставки на последних десяти заседаниях с целью снижения инфляции. Ожидается, что в июне Центробанк США приостановит повышение процентных ставок. Однако не исключается сценарий, при котором ФРС может увеличить базовую ставку. Решения по процентным ставкам на этой неделе будут приняты Центробанками и других стран. Также на этой неделе ожидаются отчеты технологических компаний, разработчиков программного обеспечения и пр.

Понедельник, 12 июня

В начале недели о доходах отчитаются компании Oracle (ORCL), ECARX Holdings (ECX) и Streamline Health Solutions (STRM) сообщат о доходах.

В США выйдет отчет об исполнении федерального бюджета за май.

Данные по росту банковского кредитования и выданным кредитам выпустит Народный банк Китая.

Вторник, 13 июня

Финансовые отчеты представят компании Burford Capital Limited (BUR) и Motorcar Parts of America (MPAA).

Также, в США будет опубликована статистика по индексу потребительских цен за май. Бюро трудовой статистики опубликует свой последний отчет о потребительской инфляции.

В этот день стартует заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) США, которое продлится в течение двух дней. По его итогам финансовые регуляторы США примут очередное решение по базовой процентной ставке.

Среда, 14 июня

В центре внимания фондовых рынков в этот день будет решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. После чего состоится пресс – конференция FOMC по разъяснению решения по базовой ставке.

Также о доходах отчитаются компании Anterix (ATEX) и Aurora Cannabis (ACB).

Четверг, 15 июня

Представят отчеты о доходах компании Adobe (ADBE), The Kroger Company (KR), Lennar Corporation (LEN), Jabil (JBL) и Cognyte Software (CGNT).

В США выйдет данные по розничным продажам за май.

Информацию по ВВП за первый квартал выпустят в Новой Зеландии. Данные по объемам импорта и экспорта представят в Японии. Также в этот день решение по процентной ставке озвучат монетарные власти Гонконга.

Также, в четверг состоится заседание Еврогруппы. Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет решение по процентной ставке в странах ЕС и сделает заявление по монетарной политике.

Пятница, 16 июня

В конце недели с докладом о денежно – кредитной политике и решением по процентной ставке выступит центральный банк Японии.

Предварительный индекс потребительских настроений, а также данные по ожидаемой инфляции за июнь выпустит Мичиганский университет США.

Кроме этого, в конце недели в ЕС пройдет совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN). В рамках мероприятия европейские министры обсудят пакет "НДС в эпоху цифровых технологий" и предлагаемую реформу системы экономического управления.