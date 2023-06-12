43 вида предпринимательства отнесли к креативной индустрии

Фото: Zakon.kz

Правительство постановлением от 6 июня 2023 года утвердило "Перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии", сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 43 вида предпринимательской деятельности, среди которых: Организация конференций и торговых выставок;

Ювелирное дело (производство ювелирных и аналогичных изделий, производство бижутерии и аналогичных изделий);

Кино и анимация (деятельность по производству и завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных программ);

Библиотеки, музеи (включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов);

Культурно-досуговые учреждения (концертная деятельность, деятельность концертных и театральных залов, художественное и литературное творчество, деятельность кукольных театров, деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий, деятельность театров и цирков);

Культурное наследие (деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей);

Музыка (деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений, производство музыкальных инструментов);

Архитектура и мода (деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики, специализированная дизайнерская деятельность);

Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ;

Деятельность в области фотографии;

Народные промыслы (производство декоративных изделий из дерева, деревянной тары, разных деревянных изделий, производство стеклянных изделий, производство прочих видов одежды и аксессуаров, производство сувенирных изделий, производство валяльно-войлочных изделий, нетканых текстильных изделий, кроме одежды, производство ковров и ковровых изделий, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство шорно-седельных изделий, игр и игрушек, вязаной и трикотажной одежды, керамических, ножевых изделий, часов всех видов, готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и профилирования, резка, обработка и отделка камня, производство хозяйственно-бытовых изделий из фарфора и фаянса, а также хозяйственно-бытовых гончарных изделий).

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