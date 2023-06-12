Токаев поздравил Путина

12 июня 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту России Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Акорды, глава Казахстана поздравил российского лидера и всех граждан страны с национальным праздником – Днем России.

"В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал народу России благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо и в интересах двух стран", – сказано в сообщении.

10 июня 2023 года президент России выразил соболезнования Касыму-Жомарту Токаеву в связи с лесными пожарами на востоке страны, унесшими жизни 14 человек.