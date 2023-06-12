О судьбе эвакуированных в Абайской области детей рассказали в Минпросвещения
По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, из сел Булак, Талица и Успенка эвакуированы 64 ребенка.
Как отметил министр, в настоящее время они размещены в двух колледжах Семея.
"Им оказывают всестороннюю помощь, дети обеспечены всем необходимым, горячим питанием, организована помощь профессиональных психологов. Ранее для семей были организованы развлекательные мероприятия с посещением достопримечательностей и кинотеатров. На месте все эти дни работают представители территориального департамента министерства, Комитета по охране прав детей и управления образования Абайской области".Гани Бейсембаев
Кроме того, для выпускников 9 и 11 классов, эвакуированных из сел, созданы все необходимые условия для сдачи итоговой аттестации.
Проведение выпускных экзаменов для них планируется в школах города Семей.
Также в регион выехала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
"Планируется посещение детей погибших работников лесничества. Министерство предлагает летний отдых в лучших оздоровительных центрах страны. При согласии родителей детям будет оказана квалифицированная помощь психологов. С нового учебного дети будут охвачены бесплатным горячим питанием, обеспечены школьной формой и другими школьными принадлежностями".Гани Бейсембаев
8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.
Материал по теме
В результате погибли 14 человек.
12 июня в Instagram-аккаунте ДП Абайской области появилось видео, как полицейские помогали эвакуировать сельчан. Кроме того, эвакуированные в Семей жители поселка Булак рассказали о своем состоянии.