9 тысяч жителей Абайской области получили бесплатную связь

Абонентам activ/Kcell в Абайской области начислен бонусный пакет в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе – 60 минут для звонков абонентам других операторов по Казахстану и 10 ГБ мобильного интернет-трафика.

Оператор таким образом поддержал почти девять тысяч абонентов, оказавшихся в зоне действия лесных пожаров.

Начисленные ресурсы будут действовать в течение 7 дней, начиная с 10 июня 2023 года. Проверить остаток по балансу можно через команду *111*3#.

В Kcell также сообщили, что работает приоритизация для звонков из Абайской области в колл-центр компании по короткому бесплатному номеру 116.

Фото: activ/Kcell

Помимо этого оператор предоставил работникам ЧС передвижную базовую станцию для обеспечения бесперебойной связи, что позволит сотрудникам службы более эффективно выполнять свою работу.

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