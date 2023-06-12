Новый Уполномоченный по правам ребенка вылетела в Абайскую область

Новый Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева отправилась в Абайскую область, сообщает Zakon.kz.

Она встретиться с детьми сотрудников лесного хозяйства, которые погибли при пожаре, а также с детьми в эвакуационных пунктах.

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8 июня в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. В результате погибли 14 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Глава государства дал конкретные поручения по вопросам назначения пособий семьям, пострадавшим от пожаров, обучения детей.

"Детство должно быть счастливым и безопасным. Это моя главная позиция", – сказала Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

12 июня глава государства назначил на должность Уполномоченного по правам ребенка в РК Динару Закиеву. Ранее Аружан Саин была освобождена от этой должности.

На своей странице в Facebook она прокомментировала свое назначение.

"Такое доверие Касым-Жомарта Кемелевича для меня большая ответственность. Вместе с тем, прежде всего это возможность улучшить ситуацию в сфере защиты детства и поддержки семей. Я приложу все усилия, чтобы внести системные изменения в решение остростоящих проблем детей нашей страны", – написала Динара Закиева.

Закиева отметила, что к ней поступает много вопросов и предложений. Обязательно все рассмотрю и вместе обсудим.

Также она дала свой личный номер.

"Всегда открыта, оставляю здесь свой личный WhatsApp. (тел: +7 705 884 70 40). Динара Закиева

Уполномоченный по правам ребенка попросила отправлять только текстовые сообщения. Она обязательно всем ответит.