Новый Уполномоченный по правам ребенка вылетела в Абайскую область
Она встретиться с детьми сотрудников лесного хозяйства, которые погибли при пожаре, а также с детьми в эвакуационных пунктах.
8 июня в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. В результате погибли 14 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.
Глава государства дал конкретные поручения по вопросам назначения пособий семьям, пострадавшим от пожаров, обучения детей.
"Детство должно быть счастливым и безопасным. Это моя главная позиция", – сказала Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.
12 июня глава государства назначил на должность Уполномоченного по правам ребенка в РК Динару Закиеву. Ранее Аружан Саин была освобождена от этой должности.
На своей странице в Facebook она прокомментировала свое назначение.
"Такое доверие Касым-Жомарта Кемелевича для меня большая ответственность. Вместе с тем, прежде всего это возможность улучшить ситуацию в сфере защиты детства и поддержки семей. Я приложу все усилия, чтобы внести системные изменения в решение остростоящих проблем детей нашей страны", – написала Динара Закиева.
Закиева отметила, что к ней поступает много вопросов и предложений. Обязательно все рассмотрю и вместе обсудим.
Также она дала свой личный номер.
"Всегда открыта, оставляю здесь свой личный WhatsApp. (тел: +7 705 884 70 40). Динара Закиева
Уполномоченный по правам ребенка попросила отправлять только текстовые сообщения. Она обязательно всем ответит.