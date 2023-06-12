Как спасатели тушат пожар в Абайской области

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана в социальных сетях делится кадрами с места крупного лесного пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В одном из видео снят процесс тушения очагов пожара наземным способом.

Также в МЧС показали, как пожарные осуществляют проливку для недопущения повторных возгораний.

Вместе с тем на странице ведомства в Instagram опубликованы два видео, на одном из которых можно увидеть, как тушат пожар при помощи вертолетов.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

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12 июня представители Минтруда и соцзащиты населения в составе специальной правительственной комиссии вылетели в Абайскую область. Они проведут расследование гибели людей при тушении пожара.