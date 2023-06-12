Британец взобрался на 73 этаж небоскреба в Южной Корее без страховки

Полицейские арестовали жителя Великобритании, который попытался взобраться на вершину небоскреба Lotte World Tower в Сеуле, сообщает Zakon.kz.

12 июня британец попытался подняться на пятое по высоте здание в мире без страховки, пока его не арестовали, сообщает The Guardian.

24-летний мужчина попытался "покорить" 123-этажную башню Lotte World Tower. Он поднимался в одних шортах более часа, внизу собрались полицейские и пожарные.



Мужчина добрался до 73-го этажа. Там полицейские заставили его сесть в люльку для технического обслуживания и войти в здание.



Газета Chosun Ilbo идентифицировала мужчину как Джорджа Кинг-Томпсона. Британские СМИ сообщили, что его арестовали и заключили в тюрьму за восхождение на здание Shard в Лондоне в 2019 году.



В 2018 году полиция арестовала "французского человека-паука" Алена Робера, когда он был более чем на полпути вверх по башне Lotte World.