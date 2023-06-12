Сильная жара, шквал, град: прогноз погоды в Казахстане на 13 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами.

"На юго-западе, крайнем востоке и юге Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков", – рассказали синоптики.

По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-западе, в центре с пыльной бурей, на севере возможен град, шквал.

На большей части Мангистауской, Атырауской, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается сильная жара.

Материал по теме Когда в Абайской области пойдет дождь

В Астане – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

В Алматы – переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.